Тюменские изобретатели полимербетона расширяют производство

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Компания "Неокомпозит" планирует запустить собственную автоматизированную линию производства полимербетона. Тюменские изобретали полимерно-песчаного композита расширяют производство в связи с повышенный спросом на инновационный продукт в России.

"Неокомпозит" производит различную тротуарную группу, элементы декора – колпаки, парапеты на заборные столбы, каналы и лотки водоотведения, канализационные люки, колодцы. Компания намерена расширить наименование товаров, в том числе, открыть производство изделий для нефтегазовой промышленности и дорожно-строительной отрасли.

"Мы заключили официальное соглашение о сотрудничестве с Тюменским индустриальным университетом на создание новых композитных материалов. Сейчас мы проводим эксперименты с добавлением нового компонента. К концу 2019 года планируем получить новый композитный материал, который сможем использовать в нефтяной отрасли и в строительстве магистралей", – заявил заместитель генерального директора и сооснователь бренда "Неокомпозит" Максим Коротовских.

Признание полимербетона

Стройматериалы из полимербетона продают дилеры в более 60 регионах России. Предприятие подписало договор на поставку товаров с тюменским "Леруа Мерлен", в 2020 году производители полимерно-песчаных стройматериалов планируют выйти на магазины сети в УФО. Не первый год успешно "Неокомпозит" работает со "Строительным двором", в Московской области партнерами тюменцев стали сеть строительных материалов "Аксон". Полимербетон становится более устойчивым в арктических условиях. В 2018 году компания поставила стройматериалы на Курильские острова, а в 2019 году заказчики вновь обратились к тюменским поставщикам.

Используют продукт и на малой родине. Осенью 2018 года "Неокомпозит" экспериментально замостила своей георешеткой 90 кв. м площадки в Затюменском экопарке. Зима-2019 показала, что эксперимент удался. Теперь материал включили в комплектацию экопарка.

Благодаря тюменской Торгово-промышленной палате дилеры появились в Акмолинской и Алматинской областях Республики Казахстан и в Беларуси. 6-11 июля компания "Неокомпозит" стала участницей международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019, где продолжила искать новых партнеров по бизнесу. Представители предприятия провели переговоры с российскими застройщиками, государственными компаниями и двумя вузами, которые заинтересованы в сотрудничестве в научной сфере.

"В России мы являемся новаторами в отрасли композиционных материалов. Наш материал рынок признал. Годовой оборот предприятия сегодня составляет 30-35 млн рублей. За год компания выросла в два раза. Приходится работать круглосуточно, в смену производим до 1,5 т различных изделий. Спрос очень большой и с каждым годом продолжает расти", – поделился успехами Максим Коротовских.

Производство на практике

Организаторы бизнеса создают автоматизированную линию для более габаритных строительных материалов совместно с учеными ТИУ: готовы чертежи новых станков для производства, начинается сборка. В 2020 году предприниматели планируют поставить в цех новое оборудование. Наладить работу бизнесменов и ученых помог тюменский технопарк: "Неокомпозит" является резидентом бизнес-инкубатора. По словам заведующего кафедрой "Прикладная механика" института транспорта ТИУ Юрия Якубовского, совместный труд теоретиков и практиков помогает развиваться производителям и студентам.

"Получить такой образец полимера на практике – этот процесс дорогого стоит. Я говорю даже не о финансах, а скорее о мышлении ребят – они молодцы. Практики зачастую ставят вопросы, о которых мы, теоретики, порой не задумываемся. Цемент прочный, но все же хрупкий. А изделия "Неокомпозит" выходят более экономичными, материал гораздо дешевле", – рассказал ученый.

Юрий Якубовский заявил, что сотрудники компании и представители ТИУ наметили план на три года работы. Они системно проводят эксперименты, исследования на предприятии: ищут новый композит с улучшенными характеристиками.

"Мы планируем расширить образовательную деятельность в плане реализации здесь идей наших студентов. Сегодня они разрабатывают две установки для производства: ищут идеи, учатся на производственных задачах. Кто знает, может из этих ребят выйдут такие ученые, которые дадут новый скачок развития российской промышленности", – высказал предположение преподаватель опорного вуза.

В ожидании мусоропереработки

Кстати, основатели компании "Неокомпозит" разработали полимерно-песчаный материал самостоятельно. "Начинали вдвоем, сами пропадали в цеху, наняли троих человек на подмогу. Была одна линия в гараже на 100 кв. м. С 2012 года компания вышла на другие объемы. Сегодня наш штат составляет 45 человек", – рассказал Максим Коротовских.

В основе производства – пленка. Сотрудники сортируют пленку от возможного мусора, затем она идет в агломератор, где крошится и приплавляется. В 25 % полимера и 75 % песка добавляется краситель и загружается в плавительно-нагревательный аппарат. Материал проходит через три отсека плавления (до 126 градусов Цельсия). Немного остывшую смесь оператор подает под пресс. И через считанные секунды из-под пресса выходит готовое изделие. Производство безотходное – срезы излишек с изделия отправляются обратно на переплав.

В смену компания поглощает от 1,5 до 3 т этого углеводородного материала. "Неокомпозит" участвует в тендерах на закуп пленки у крупных торговых сетей, приобретает ее у частных компаний, которые занимаются сбором вторсырья, и с нетерпением ждут окончания пусконаладки мусороперерабатывающего завода.

Ирина Ромашкина