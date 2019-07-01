Александр Моор поздравил тюменских работников почтовой связи с праздником

| Фото: pochta.ru | Фото: pochta.ru

Более 3 тыс. 600 человек работают в Тюменском филиале Почты России, около 1 тыс. 300 из них – это почтальоны, которых с нетерпением ждут жители городов и сел. Об этом этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя сотрудников и ветеранов почтовой связи с профессиональным праздником.

"В филиале многое делается для повышения качества обслуживания людей – обновляются отделения, приобретается новое оборудование. Вместе с этим идет активное развитие почтовых сервисов, предоставление финансовых услуг – доставка пенсий, прием коммунальных платежей, оплата госпошлин и сотовой связи. Филиал по-прежнему единственный в стране, оказывающий государственные и муниципальные услуги в Ишимском, Тюменском и Тобольском районах. Это наш успешный совместный проект", - отметил глава региона.

Александр Моор уверен, что трудовой коллектив Тюменского филиала Почты России сохранит добрые традиции и доверие земляков, будет и впредь своей добросовестной работой способствовать социально-экономическому развитию нашего региона.

"Всем вам здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и всего самого доброго", - пожелал губернатор Тюменской области.