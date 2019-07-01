Тюменские лесопатологи проверили очаги сибирского шелкопряда

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Распространения очагов сибирского шелкопряда не выявлено при авиаоблетах лесов Уватского района, сообщает департамент лесного хозяйства УФО.

В 2018 году в Тюменской области был обнаружен достаточно большой очаг этих опасных вредителей. Однако майские обследования показали, что гусеницы плохо перенесли ранние весенние оттепели и последующие заморозки и их распространение не прогнозируется.

Во время летних облетов южной и восточной части района сотрудники Центра защиты леса Тюменской области и представители регионального департамента лесного комплекса выявили только повреждения прошлых лет. Новые повреждения обнаружили на подлете к селу Уват. Эти участки относятся к очагу сибирского шелкопряда, открытому в 2018 году. При визуальном осмотре с самолета свежее объедание хвойных деревьев вредителем составило 25-35 %.

При облете северной части Уватского района специалисты отметили, что объедание хвои в местах повреждения этого года также не составляет более 40 %. Отсутствуют повреждения на участках, граничащих с очагом сибирского шелкопряда. Это говорит о том, что он точно не расширяется.

Вся территория, где лесопатологи увидели повреждения темнохвойных насаждений, относится к труднодоступной и недоступной местности. Здесь много болот, отсутствуют дороги, добраться до очага можно только на вездеходах.

Во второй половине июля и августе мониторинг продолжится в Тобольском, Вагайском и Уватском лесничествах.