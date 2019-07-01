Нижнетавдинцы старше семидесяти лет стали участниками реабилитационной смены

| Фото: Комплексный центр социального обслуживания населения "Тавда" во ВКонтакте | Фото: Комплексный центр социального обслуживания населения "Тавда" во ВКонтакте

Реабилитационная смена для жителей старше 70 лет началась в Нижнетавдинском районе, сообщает Комплексный центр социального обслуживания населения "Тавда".

За три месяца пенсионерам предстоит поработать с психологами, реабилитолагами, юристами и специалистами по адаптивной физической культуре. Специалисты центра подготовили для них различные практикумы, творческие мастерские, мастер-классы по релаксации, ароматерапии, фитотерапии и другим методам оздоровления.

Первый мастер-класс по созданию открытых и замкнутых экосистем провёл Радик Шафигуллин. Он сам занимается флористикой уже больше года и показал землякам, как можно создавать живые растительные композиции в банках и других стеклянных емкостях