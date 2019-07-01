Строительство спортплощадки и капремонт многоквартирных домов ведут в Тюменском районе

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16 современных тренажёров для занятия воркаутом и гимнастикой наполняют спортплощадку напротив Дома культуры в Салаирке Тюменского района. Отрыть первую в селе тренажерную уличную площадку планируют к августу, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В рамках летних работ начат капитальный ремонт шести многоквартирных домов, которые пострадали от урагана в 2018 году. В пяти домах обновляются инженерные сети и входные группы.

Обновления ждут в этом году и дороги села. Планируется заасфальтировать 900 м улицы Мира, дорожное покрытие в щебеночном исполнении появится по улице Молодежной, а также в проезде между улицами Северной и Южной.

Многие жители села уже завели в дома чистую воду, которая появилась после ввода в эксплуатацию новой станции водоочистки.