  • 14 июля 201914.07.2019воскресенье
  • USD63,0204
    EUR71,0114
  • В Тюмени 27..29 С 5 м/с ветер юго-восточный

Строительство спортплощадки и капремонт многоквартирных домов ведут в Тюменском районе

Общество, 11:38 14 июля 2019

https://admtyumen.ru | Фото: https://admtyumen.ru

16 современных тренажёров для занятия воркаутом и гимнастикой наполняют спортплощадку напротив Дома культуры в Салаирке Тюменского района. Отрыть первую в селе тренажерную уличную площадку планируют к августу, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В рамках летних работ начат капитальный ремонт шести многоквартирных домов, которые пострадали от урагана в 2018 году. В пяти домах обновляются инженерные сети и входные группы.

Обновления ждут в этом году и дороги села. Планируется заасфальтировать 900 м улицы Мира, дорожное покрытие в щебеночном исполнении появится по улице Молодежной, а также в проезде между улицами Северной и Южной.

Многие жители села уже завели в дома чистую воду, которая появилась после ввода в эксплуатацию новой станции водоочистки.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство , капремонт , Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:49 14.07.2019Лучших защитников лесов определит конкурс в Тюмени
13:08 14.07.2019Соблюдать правила на железнодорожных переездах рекомендуют водителям
12:16 14.07.2019Нижнетавдинцы старше семидесяти лет стали участниками реабилитационной смены
11:38 14.07.2019Строительство спортплощадки и капремонт многоквартирных домов ведут в Тюменском районе