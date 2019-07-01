  • 14 июля 201914.07.2019воскресенье
  • USD63,0204
    EUR71,0114
  • В Тюмени 27..29 С 5 м/с ветер юго-восточный

Соблюдать правила на железнодорожных переездах рекомендуют водителям

Общество, 13:08 14 июля 2019

РЖД | Фото: РЖД

Более тысячи нарушений правил дорожного движения автомобилистами зафиксировали дежурные по переездам на Свердловской магистрали с начала года, сообщает пресс-служба СвЖД.

За полгода на железнодорожных переездах произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, столько же, как за первые шесть месяцев 2018 года. Один человек погиб. Трагедия произошла в Сургутском регионе СвЖД на переезде перегона Хасырей – Панкит водитель легкового автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора и продолжил движение. Машинист применил экстренное торможение, но изз-за малого расстояния столкновения избежать не удалось.

В целом на переездах ОАО "РЖД" по стране по вине водителей автотранспорта допущено 125 столкновений с железнодорожным подвижным составом. Пострадали 62 человека, из них 15 погибли. Причинами ДТП стали грубые нарушения правил дорожного движения автомобилистами.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дорожная безопасность , правила дорожного движения , СвЖД

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:49 14.07.2019Лучших защитников лесов определит конкурс в Тюмени
13:08 14.07.2019Соблюдать правила на железнодорожных переездах рекомендуют водителям
12:16 14.07.2019Нижнетавдинцы старше семидесяти лет стали участниками реабилитационной смены
11:38 14.07.2019Строительство спортплощадки и капремонт многоквартирных домов ведут в Тюменском районе