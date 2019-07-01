Соблюдать правила на железнодорожных переездах рекомендуют водителям

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Более тысячи нарушений правил дорожного движения автомобилистами зафиксировали дежурные по переездам на Свердловской магистрали с начала года, сообщает пресс-служба СвЖД.

За полгода на железнодорожных переездах произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, столько же, как за первые шесть месяцев 2018 года. Один человек погиб. Трагедия произошла в Сургутском регионе СвЖД на переезде перегона Хасырей – Панкит водитель легкового автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора и продолжил движение. Машинист применил экстренное торможение, но изз-за малого расстояния столкновения избежать не удалось.

В целом на переездах ОАО "РЖД" по стране по вине водителей автотранспорта допущено 125 столкновений с железнодорожным подвижным составом. Пострадали 62 человека, из них 15 погибли. Причинами ДТП стали грубые нарушения правил дорожного движения автомобилистами.