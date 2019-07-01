  • 14 июля 201914.07.2019воскресенье
  • USD63,0204
    EUR71,0114
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер юго-восточный

Юные экологи проверили знания на региональной олимпиаде под Тюменью

Общество, 17:33 14 июля 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Около 60 школьников приняли участие в региональной полевой олимпиаде юных геологов в Тюменском загородном детском центре "Энергетик", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

В старшей группе победу одержала команда "Малахит", в младшей – "Аметист". Олимпиада стала частью недельной специализированной смены "Каменный цветок". Юные геологи смогли проверить себя как в ориентировании на местности, обустройстве стоянки, так и в умении различать образцы породы, проводить шлиховое опробование и других профессиональных навыках.

По итогам олимпиады лучшие команды получили кубки, дипломы и подарки от нефтегазовых компаний.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# олимпиады , школьники , экология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:47 14.07.2019В Тюмени пройдет фестиваль уличной музыки FREEMUSIC 3.0
19:07 14.07.2019Областной фестиваль туристов с ограниченными возможностями стартует в Тюмени
18:10 14.07.2019Мамонтовые ослы впервые поселятся в Московском зоопарке
18:00 14.07.201915 июля - события дня