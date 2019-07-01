Юные экологи проверили знания на региональной олимпиаде под Тюменью

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Около 60 школьников приняли участие в региональной полевой олимпиаде юных геологов в Тюменском загородном детском центре "Энергетик", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

В старшей группе победу одержала команда "Малахит", в младшей – "Аметист". Олимпиада стала частью недельной специализированной смены "Каменный цветок". Юные геологи смогли проверить себя как в ориентировании на местности, обустройстве стоянки, так и в умении различать образцы породы, проводить шлиховое опробование и других профессиональных навыках.

По итогам олимпиады лучшие команды получили кубки, дипломы и подарки от нефтегазовых компаний.