Тюменские пловцы завершают экоэкспедицию по Тоболу

| Фото: "АквАйСпорт-Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "АквАйСпорт-Тюмень" во ВКонтакте

Спортсмены клуба центра "АквАйСпорт-Тюмень" завершают эстафетный экологический заплыв по Тоболу "От Царева городища до Тобольского кремля".

Как рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" председатель клуба закаливания и зимнего плавания Татьяна Редькина в нем принимают участие около 30 пловцов.Экологическая экспедиция длиной 700 км организована для того, чтобы привлечь внимание общественности к вопросам загрязнения и обмеления Тобола. Спортсмены оценивают состояние реки, выявляют места загрязнения реки и берегов.

Напомним, старт необычной акции был дан 1 июля в Кургане. В первый день пловцы преодолели 25 километров. 6 июля они проплыли от села Суерки Упоровского района до базы отдыха "Березовка" в Заводоуковском районе. 9 июля, пройдя очередные 50 км, сделали остановку на ночлег в селе Новоатьялово Ялуторовского района. 11-13 июля участников экспедиции встречали в четырех населенных пунктах Ярковского района.

"Финиш перенесли на 16 июля. Показательный заплыв с флагами начнется в восемь часов утра в заводи неподалеку от Тобольского кремля. После этого на пресс-конференции спортсмены расскажут о своих впечатлениях, итогах экспедиции", - сообщила Татьяна Редькина.

Ирина Кургузова