  • 14 июля 201914.07.2019воскресенье
  • USD63,0204
    EUR71,0114
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер юго-восточный

Тюменские пловцы завершают экоэкспедицию по Тоболу

Общество, 16:28 14 июля 2019

"АквАйСпорт-Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "АквАйСпорт-Тюмень" во ВКонтакте

Спортсмены клуба центра "АквАйСпорт-Тюмень" завершают эстафетный экологический заплыв по Тоболу "От Царева городища до Тобольского кремля".

Как рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" председатель клуба закаливания и зимнего плавания Татьяна Редькина в нем принимают участие около 30 пловцов.Экологическая экспедиция длиной 700 км организована для того, чтобы привлечь внимание общественности к вопросам загрязнения и обмеления Тобола. Спортсмены оценивают состояние реки, выявляют места загрязнения реки и берегов.

Напомним, старт необычной акции был дан 1 июля в Кургане. В первый день пловцы преодолели 25 километров. 6 июля они проплыли от села Суерки Упоровского района до базы отдыха "Березовка" в Заводоуковском районе. 9 июля, пройдя очередные 50 км, сделали остановку на ночлег в селе Новоатьялово Ялуторовского района. 11-13 июля участников экспедиции встречали в четырех населенных пунктах Ярковского района.

"Финиш перенесли на 16 июля. Показательный заплыв с флагами начнется в восемь часов утра в заводи неподалеку от Тобольского кремля. После этого на пресс-конференции спортсмены расскажут о своих впечатлениях, итогах экспедиции", - сообщила Татьяна Редькина.

﻿

Ирина Кургузова

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# заплыв , Курган , река Тобол , Тобольск , экология , эстафета

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:47 14.07.2019В Тюмени пройдет фестиваль уличной музыки FREEMUSIC 3.0
19:07 14.07.2019Областной фестиваль туристов с ограниченными возможностями стартует в Тюмени
18:10 14.07.2019Мамонтовые ослы впервые поселятся в Московском зоопарке
18:00 14.07.201915 июля - события дня