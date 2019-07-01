15 июля на улице Ямской в Тюмени отключат светофоры

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три светофора отключат в Тюмени 15 июля, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 8 часов до 17 часов объекты на пересечении ул. Ямской с ул. Бакинских комиссаров и ул. Аккумуляторной, а также не перекрестке ул. Барнаульской и ул. Бакинских комиссаров.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.