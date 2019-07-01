  • 15 июля 201915.07.2019понедельник
  • USD63,0204
    EUR71,0114
  • В Тюмени 31..33 С 6 м/с ветер юго-восточный

15 июля на улице Ямской в Тюмени отключат светофоры

Общество, 07:51 15 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три светофора отключат в Тюмени 15 июля, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 8 часов до 17 часов объекты на пересечении ул. Ямской с ул. Бакинских комиссаров и ул. Аккумуляторной, а также не перекрестке ул. Барнаульской и ул. Бакинских комиссаров.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дорожное движение , отключение светофоров , Тюменьгортранс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:54 15.07.2019Тюменские изобретатели полимербетона расширяют производство
09:43 15.07.2019Ишимцы превращают хобби в бизнес по программе "Самозанятость"
09:21 15.07.2019Шестьсот девять лет назад произошла Грюнвальдская битва
09:10 15.07.2019В Тюмени пройдет конкурс, посвященный безопасности на батутах