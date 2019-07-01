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Биатлонисты из Тюмени приступили к тренировкам в составе юношеской сборной

Спорт, 13:32 15 июля 2019

biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

Тюменцы Илья Анисимов, Кирилл Уросов, Дарья Малышкина, Мария Верстунина начали учебно-тренировочные сборы в составе юношеской сборной России по биатлону на смоленской "Чайке".

Это первые занятия в межсезонье в рамках централизованной подготовки. Союз биатлонистов России напоминает, что летом-осенью 2018 года самым молодым биатлонистам страны пришлось готовиться в составе региональных команд, что, по мнению специалистов, сказалось на результатах выступлений на главных международных стартах.

Проанализировав ситуацию, Правление СБР изыскало средства для проведения трех централизованных сборов — в Смоленске, Острове (Псковская область) и Курташе (Республика Башкортостан). Кроме того, Олимпийский комитет России подтвердил готовность профинансировать сборы в среднегорье (место их проведения еще не утверждено), которые должны пройти на заключительном этапе подготовки к главным стартам сезона – юношескими Олимпийскими Играми и первенству мира (оба турнира пройдут в швейцарском Ланзерхейде).

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# биатлон , Дарья Малышкина , Илья Анисимов , Кирилл Уросов , Мария Верстунина

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