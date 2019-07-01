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Тюменцев просят помочь в розыске убийцы

Происшествия, 13:00 15 июля 2019

hmao.sledcom.ru | Фото: hmao.sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в убийстве, совершенном в 2013 году в Сургуте, разыскивают полицейские, сообщает следственное управление СК РФ по по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

Уголовное дело по фактам убийства молодого человека и покушения на убийство двух лиц в ночь с 28 на 29 сентября 2013 года в Сургуте в районе магазина "Пирамида" по улице Бажова расследуется Главным следственным управлением СК России. Преступник, вооруженный ножом, с места преступления скрылся.

Подозреваемый - мужчина в возрасте от 28 лет, рост около 180-185 см, европейского типа, среднего телосложения. Волосы светлые, аккуратная модельная стрижка, глаза светлые, голос высокий.

Был одет в черное пальто до колен, темный шелковый шарф, темные брюки и ботинки. Органами следствия со слов очевидцев составлен фоторобот подозреваемого.

Следственные органы России обращаются ко всем, кому что-либо может быть известно об обстоятельствах совершенных преступлений или о подозреваемом, передать имеющуюся информацию по указанным телефонам в Екатеринбурге: 8 (343) 297-72-72 и 9-922-130-42-64. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.

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# следователи , убийство , уголовное дело

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