Тоболяки обменивают макулатуру и старые батарейки на саженцы и развлечения

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Более трех тонн бумаги собрали тоболяки в рамках акции по сбору и утилизации макулатуры "Бумаге - вторую жизнь", которая проходит в Тобольске с февраля 2019 года и продлится до конца 2019 года.

К участию подключились горожане всех возрастов. В обмен на макулатуру они получают жетоны с символом дерева.

"Жетоны можно обменять на услуги учреждений, подведомственных комитету по делам молодежи. Участники акции сами выбирают вознаграждение: например, могут пострелять в лазерном тире, побывать в веревочном парке, в зоопарке, в легопарке или выбрать другие виды активности. Они могут получить хорошего качества канцелярию или футболки с нашим логотипом. Благодарственные письма тоже пользуются спросом у ребят, которые нарабатывают портфолио. В апреле и мае в рамках акции мы договаривались с нашим питомником и за макулатуру выделяли взрослым и ребятам деревья - елки, пихты. Конечно, возможность получить вознаграждение здорово подстегивает участников, особенно когда мы выдаем саженцы и дети сами высаживают их на территории школы, ухаживают за ними, наблюдают, как они растут", - рассказала начальник отдела профориентации и трудоустройства Центра реализации молодежных и профилактических программ Тобольска Ирина Данилова.

Жетоны положены и участникам акции "Спасем ежиков!" по сбору старых батареек и аккумуляторов. С февраля 2019 года горожане собрали почти 15 тыс. элементов питания.

"Обменный курс - один жетон за одну батарейку. В обмен на жетоны мы предлагаем услуги наших подведомственных организаций. Посещение веревочного парка "стоит" 30 жетонов, робофутбола - 15 жетонов, батутов - 20 жетонов. Участвовать интересно и детям, и взрослым. У нас есть женщина с маленькими ребятишками, которая почти ежедневно по 2-3 батарейки приносит", - сообщила Ирина Данилова.

Подробная информация по адресу: 9 микрорайон, 3б, офис 136, телефон: 8 (3456) 24-16-25.

Татьяна Ковалева