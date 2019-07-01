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Тобольские "муравьи" записываются в "отряды мэра" онлайн

Общество, 15:00 15 июля 2019

КДМ Тобольск | Фото: КДМ Тобольск

628 ребят в июне и 369 - с начала июля 2019 года отработали в "Отрядах мэра", сообщили в комитете по делам молодежи администрации Тобольска.

Вторая половина лета для юных тоболяков тоже будет трудовой. Записаться в отряды можно онлайн, электронная запись доступна на сайте комитета по делам молодежи администрации Тобольска. Здесь представлена полная информация о вариантах трудоустройства с описанием трудовых бригад, памятками, перечнем необходимых документов для трудоустройства и временем их приема, сообщает комитет.

Для удобства ребят и их законных представителей, доступна анкета для электронной записи, с помощью которой можно выбрать период работы в трудовых бригадах.

После заполнения и отправки заявки в течение от одного до трех дней перезвонит специалист отдела профориентации и трудоустройства МАУ "ЦРМПП" и пригласит на конкретное время для приема документов и заключения трудового договора.

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# отряды мэра , трудовое лето

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