Бизнесмена из-за долга в триста тысяч рублей не пустили в Казахстан

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Долг за электроэнергию в 300 тыс. рублей не позволил выехать за границу заводоуковскому бизнесмену, сообщает служба судебных приставов по Тюменской области.

Предприниматель ехал в Казахстан, но не смог пересечь границу из-за накопившегося долга за оказанные услуги перед ТЭК.

Как отметили в управлении, перед поездкой мужчине следовало узнать о наличии долгов на официальном сайте службы приставов либо лично у своего пристава по месту жительства, ограничен ли он в выезде за пределы РФ.

В итоге должнику пришлось вернуться обратно в Заводоуковск, оплатить долг и только после этого спокойно ехать в Казахстан.