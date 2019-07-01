  • 15 июля 201915.07.2019понедельник
  • USD63,0204
    EUR71,0114
  • В Тюмени 23..25 С 6 м/с ветер восточный

Бизнесмена из-за долга в триста тысяч рублей не пустили в Казахстан

Общество, 17:10 15 июля 2019

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Долг за электроэнергию в 300 тыс. рублей не позволил выехать за границу заводоуковскому бизнесмену, сообщает служба судебных приставов по Тюменской области.

Предприниматель ехал в Казахстан, но не смог пересечь границу из-за накопившегося долга за оказанные услуги перед ТЭК.

Как отметили в управлении, перед поездкой мужчине следовало узнать о наличии долгов на официальном сайте службы приставов либо лично у своего пристава по месту жительства, ограничен ли он в выезде за пределы РФ.

В итоге должнику пришлось вернуться обратно в Заводоуковск, оплатить долг и только после этого спокойно ехать в Казахстан.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# долги , Казахстан , судебные приставы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:51 15.07.2019Открыт прием заявок на фотоконкурс "В объективе – Тюменский край"
18:39 15.07.2019Социальные некоммерческие организации Тюмени переходят на международное сотрудничество
18:28 15.07.2019Результаты исследований детского благополучия представила доцент ТюмГУ во Франции
18:17 15.07.201916 июля - события дня