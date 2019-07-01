Определены победители второго этапа Кубка области по парковому волейболу

| Фото: архив Федерации волейбола Тюменской области | Фото: архив Федерации волейбола Тюменской области

15 мужских команд приняли участие во втором этапе Кубка Тюменской области по парковому волейболу на базе отдыха "Боровое", сообщает региональная Федерация волейбола.

Лучшими стали представители Заводоуковска. Второе место заняла дружина "Газпромнефть-Ямал". Тройку призеров замкнула "Транснефть".

Представительным получился и женский турнир, который собрал 10 команд. Лучшими стали девушки из "Сбербанка", ведомые опытными Ольгой Ботовой и Татьяной Кузнецовой. Коллектив "Vpeske" взял серебро. Бронза – у девушек из "Газпромнефть-Ямала".

Традиционно отношения выяснили и ветераны. Здесь победу праздновала "Тура-МЧС". У триумфаторов выделился Юрий Платонов. На второй строчке расположился "Строитель". Третья позиция в активе волейболистов "Рощино".