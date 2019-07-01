Тюменский скалолаз вновь претендует на Кубок мира

| Фото: Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Тюменский скалолаз Владислав Деулин стал одним из главных претендентов на Кубок мира в дисциплине "скорость", сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России.

Он завоевал бронзовую награду на предпоследнем этапе Кубка мира-2019, который прошел во французском городе Шамони 12 июля. В решающем забеге Владислав преодолел 15-метровую вертикальную трассу за 6,057 секунды. Чемпионом стал индонезиец Альфиан Мухаммад, серебро у китайца Чисина Жонга.

В общем рейтинге мирового Кубка Деулин занимает второе место, набрав 271 очко. Лидером и действующим обладателем Кубка с 300 очками является Басса Мавем из Франции. Отметим, что в четвертьфинале Владислав его обошел. Французский спортсмен допустил фальстарт, что автоматически выбило его из борьбы.

Напомним, что тюменец уже завоевывал высокую награду в 2017 году.