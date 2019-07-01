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Игрок "Тюмени" взял пляжное серебро в Челябинске

Спорт, 15:21 15 июля 2019

Волейбольный клуб "Тюмень" | Фото: Волейбольный клуб "Тюмень"

Тюменец Сагадат Молдагумаров завоевал серебряную медаль на чемпионате Уральского федерального округа по пляжному волейболу в Челябинске, сообщает пресс-служба ВК "Тюмень".

Сагадат выступал в паре с Александром Ужеговым из Екатеринбурга. Этот дуэт сумел собраться до финала. Но золото взять не удалось. На пути к чемпионству встала опытная команда в составе Виталия Ярунина (Екатеринбург) и Владислава Горских из Берёзовского. Третье место заняли хозяева – Анатолий Домрачев и Дмитрий Синцов.

Напомним, что Молдагумаров выступает за "Тюмень" в чемпионате страны по классическому волейболу.

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# волейбол , пляжный волейбол

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