В Тюмени преобразится сквер Якова Неумоева

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Скульптуру Якова Неумоева и памятные стелы установят в сквере у Выставочного зала. Работы по благоустройству уже начались и должны завершиться 30 июля 2020 года. Об этом сообщил руководитель управы Ленинского административного округа Роман Воллерт.

Центральную аллею украсят монумент труженикам тыла из 27 стел с надписью "Мы победили" и скульптура Героя Советского Союза, почетного гражданина Тюмени Якова Неумоева. Разработкой и созданием монументов занимается Екатеринбургский художественный фонд под руководством скульптора Евгения Титлинова.

Тем не менее, по словам руководителя управы ЛАО, при разработке концепции обновленного сквера не ставилась задача создать очередной мемориальный комплекс.

"Таких мест уже достаточно в нашем городе, - отметил Воллерт. - Поэтому были серьезно продуманы малые архитектурные формы для детей и людей всех возрастов. Этот сквер любят местные жители и проводят в нем много времени, поэтому в нем должно быть интересно всем, в том числе посетителям Выставочного зала".

Роман Воллерт подчеркнул, что в ходе благоустройства будут снесены только шесть деревьев. "По результатам обследования они признаны нежизнеспособными и аварийными, - рассказал он. - Взамен высадят более трехсот новых деревьев и кустарников".

Кроме возведения новых малых архитектурных форм в сквере запланированы строительство спортивной площадки, обустройство дорожек и парковочных мест. На территории высадят цветы, разобьют газоны. Украшением сквера станут авторские скамейки.

Николай Ступников