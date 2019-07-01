Ямалец погиб от удара током

| Фото: СУ СК РФ по ЯНАО | Фото: СУ СК РФ по ЯНАО

Житель Пуровского района залез на столб ЛЭП и его убило от удара током. Проводится проверка, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по ЯНАО.

По данным следствия, вечером 14 июля в Тарко-Сале в парковой зоне в районе отделения скорой неотложной и медицинской помощи рядом со столбом ЛЭП было обнаружено тело 35-летнего мужчины. На нем имелись признаки поражения электрическим током.

Как сообщили в ведомстве, предварительно установлено, что накануне происшествия мужчина вместе со своими знакомыми распивал спиртные напитки в парковой зоне. Желая развлечься, мужчина взобрался на столб ЛЭП, где его и ударило током.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Назначены судебно-криминалистические экспертизы. Очевидцев происшествия опрашивают. По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.