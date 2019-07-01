Стартовал прием заявок на чемпионат "Лучший сантехник"

| Фото: www.minstroyrf.ru | Фото: www.minstroyrf.ru

Прием заявок на ежегодный чемпионат "Лучший сантехник. Кубок России" стартует 15 июля, сообщает Минстрой.

Заявки на участие в чемпионате будут принимать с 15 июля по 15 сентября 2019 года. Официальное открытие чемпионата пройдет в Челябинске 12 августа.

Чемпионат проходит в восьмой раз, в нем могут принимать участие не только команды из любого региона России, но и из других стран. Команда должна состоять из двух представителей профессии "слесарь-сантехник" с опытом работы по специальности не менее трех лет. Участие в чемпионате бесплатное.

По результатам двух заочных этапов "Школа Сантехмена" и "Добро согревает" в финал выйдут 10 команд, набравших наибольшее количество баллов. Очное соревнование финалистов состоится в апреле 2020 года в Челябинске. Победителей будут ждать денежные призы от 100 до 300 тыс. рублей и статус лучшего сантехника страны.

Подать заявку на участие в чемпионате можно на официальном сайте конкурса.