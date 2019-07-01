Арт-энциклопедия "Великий шелковый путь" открылась в ТИУ

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Картины из арт-энциклопедии "Великий шелковый путь" тюменского художника Игоря Рязанцева украсили холлы здания ТИУ (ул. Республики, 47), сообщает пресс-служба вуза.

Десяток картин - лишь часть всей работы, которая будет состоять из 50 полотен размерами 2х2 метра, рассказал художник.

"Это кусочек картины длиной около 100 метров, которая называется арт-энциклопедия "Великий шелковый путь". У картины есть начало и конец — это восход и закат солнца. А середины нет. Все начинается с Китая, с Великого шелкового пути, это примерно 200 лет до нашей эры, — пояснил на презентации выставки Игорь Рязанцев. — Что такое арт-энциклопедия? Здесь я поместил картины, чтобы они были интересны аудитории от ребенка до профессора, в одной картине могут сочетаться и панда, и фракталы, и иллюзии, и китайские иероглифы. А нить тутового шелкопряда, как филумизм, связала весь мир".

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

В работе художник, попавший в Книгу рекордов Гиннеса, как единственного в мире обладателя техники рисования филумизм, применяет уникальные техники рисования - "винегрет" и "коврики". На примере картины из цикла "Китай" Игорь Рязанцев рассказал об одной из таких: "Я использовал в работе все свои техники, их достаточно много. Одна из моих любимых – коврики. Что она означает? Все состоит из высокоорганизованной материи, все вышито и сплетено из нитей, но не просто как попало, а тщательно выверено, симметрично. Здесь мы можем увидеть верблюдов, пагоду, храм, но все это высокоорганизованная материя".

Как рассказал художник, в мире нет картины таких масштабов. Все начиналось с размеров метр на метр, потом полтора на полтора, а уже позже Игорь Рязанцев пришел к размеру два на два метра. В арт-энциклопедии будет восемь блоков, это Китай, арабские страны, Средняя Азия, Индия, Россия, Европа. Работа будет закончена к 2020 году.

Первый и последний раз Игорь Рязанцев выставил картину с изображением дракона, выполненную с использованием белого и желтого золота, а также краски "под золото". Она необычна тем, что через несколько дней художник доработает ее сусальным золотом, и картина примет вид золотого квадрата.

"Со временем настоящее золото останется, а искусственное — покроется патиной. С годами дракон будет проявляться. Это картина, которая будет жить сама по себе, без художника", — добавил Игорь Рязанцев.

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Интересны и другие работы, например, символичное изображение Тюмени через старейший храм, окруженный двенадцатью голубями, находящимися на разных духовных уровнях.

На презентации выставлена лишь 1/5 часть от запланированной картины, длина которой составит более 200 квадратных метров и будет закончена к 2020 году.

"Полистать" арт-энциклопедию "Великий шелковый путь" Игоря Рязанцева можно до 21 июля. Вход бесплатный.