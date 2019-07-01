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Спартакиада студенческих отрядов региона пройдет в сентябре

Спорт, 09:24 16 июля 2019

Тюменский областной студенческий отряд во Вконтакте | Фото: Тюменский областной студенческий отряд во Вконтакте

Десятая спартакиада студенческих отрядов стартует в с 12 по 18 сентября, сообщает пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда.

Принять участие в спартакиаде смогут студенты колледжей, техникумов, вузов области в возрасте от 16 лет. При этом спортсмены должны быть участниками "Целины 2018 - 2019 г.". Также организаторы приглашают ветеранов отрядного движения. Всем спортсменам необходимо иметь допуск врача. Обязательное условие - участие в трех видах спорта. Всего же атлетам - бойцам студотрядов предлагают попробовать силы в баскетболе, боулинге, волейболе, дартсе, мини-футболе и другим видам спорта.

Заявки на участие принимают до 9 сентября. Справки у Дарьи Беловой, телефон 68-58-71.

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# спартакиада , студенты , Тюменский областной студенческий отряд

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