Спартакиада студенческих отрядов региона пройдет в сентябре

| Фото: Тюменский областной студенческий отряд во Вконтакте | Фото: Тюменский областной студенческий отряд во Вконтакте

Десятая спартакиада студенческих отрядов стартует в с 12 по 18 сентября, сообщает пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда.

Принять участие в спартакиаде смогут студенты колледжей, техникумов, вузов области в возрасте от 16 лет. При этом спортсмены должны быть участниками "Целины 2018 - 2019 г.". Также организаторы приглашают ветеранов отрядного движения. Всем спортсменам необходимо иметь допуск врача. Обязательное условие - участие в трех видах спорта. Всего же атлетам - бойцам студотрядов предлагают попробовать силы в баскетболе, боулинге, волейболе, дартсе, мини-футболе и другим видам спорта.

Заявки на участие принимают до 9 сентября. Справки у Дарьи Беловой, телефон 68-58-71.