Две жизни унесла вода в Тюменской области в выходные

| Фото: ГИМС по Тюменской области | Фото: ГИМС по Тюменской области

Двое человек утонули в минувшие выходные в Тюменской области. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил пресс-секретарь Государственной инспекции маломерных судов Тюменской области Александр Зубарев.

"Это произошло в муниципальных районах. В деревне Юрты-Иска Нижнетавдинского района утонул 34-летний мужчина. Его личность установлена. Это местный житель. 13 июля он ушел купаться и скрылся из виду. Очевидцы сообщили об этом в полицию. На место выехали правоохранители, спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования и сотрудники администрации сельского поселения. Тело нашли утром 14 июля", — поделился Александр Зубарев.

Второй трагический случай произошел в с. Онохино в Тюменском районе. Купание в несанкционированном месте привело к гибели 15-летнего подростка. По словам Александра Зубарева, мальчик пошел купаться с родственниками, друзьями и либо переоценил силы, либо его закрутило течение.

Синоптики прогнозируют жаркую неделю в Тюменской области. Люди также будут собираться у водоемов, а сотрудники ГИМС ждет много работы.

По словам Александра Зубарева, летом патрулирование инспекторы ГИМС всегда ведут в усиленном режиме. "На той же Туре и по отделениям в регионе — в Ишимском, Тобольском районах — весь состав отделений центра ГИМС задействован как при патрулировании, так и при дежурстве на различных мероприятиях. По Туре стандартно курсирует катер — на участке от Лесобазы до Заречных микрорайонов. При возможности осуществляются обходы с межведомственными группами по берегу, либо в местах, где дикие пляжи", — добавил пресс-секретарь ГИМС Тюменской области Александр Зубарев.

Инна Пахомова