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Около половины плана сенозаготовки выполнено в Упоровском районе

Экономика, 16:16 15 июля 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более четырех тыс. тонн сена и девяти тыс. тонн сенажа заготовили сельхозпредприятия Упоровского района по данным администрации муниципалитета на 15 июля.

Как сообщил корреспонденту "Тюменской линии" заместитель главы Упоровского района, председатель комитета по развитию АПК Александр Зоммер, сена заготовлено 46 % от плана, сенажа - 19 %.

"Потребность в сене в целом по району выросла на тысячу тонн. Это в основном связано с увеличением заказов на заготовку кормов кооперативу "Усадьба" от пайщиков", - рассказал Александр Зоммер.

Лидерами по заготовке кормов являются ЗАО "Нива-Агро" (с. Масали) и СПК "Емуртлинский" (с. Емуртла).

По словам председателя комитета по развитию агропромышленного комплекса, заготовка кормов идет более высокими темпами, чем в 2018 году. Первый укос люцерны в Упоровском районе завершен. Вскоре аграрии выйдут на второй укос люцерны и на заготовку однолетних трав на сенаж.

Ирина Кургузова

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# заготовка кормов , сельхозпредприятия , сенаж , сено , Упоровский район

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