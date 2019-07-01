  • 16 июля 201916.07.2019вторник
  • USD62,8280
    EUR70,8574
  • В Тюмени 27..29 С 6 м/с ветер южный

Тюменские полицейские обнаружили похищенные велосипеды, разыскиваются владельцы

Происшествия, 08:51 16 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семь велосипедов обнаружили сотрудники отдела полиции № 1 в Тюмени, работая по заявлениям о кражах транспортных средств от четырех жителей областного центра, сообщает региональное управление МВД России.

Полицейские установили одинаковый почерк преступлений. Кроме того, стражам правопорядка удалось получить записи с камер видеонаблюдения, тогда и стало очевидно, что преступления совершены двумя неизвестными.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сыщики задержали злоумышленников. Ими оказались ранее судимые безработные местные жители 40 и 49-лет. Мужчины похищали велосипеды из подъездов жилых домов, а затем сдавали их в комиссионные магазины. Полученные деньги они тратили на личные нужды.

Все похищенные велосипеды удалось изъять и вернуть законным владельцам. Во время следствия установлены еще три похищенных транспортных средства, они также изъяты из магазинов. Стражи правопорядка ищут владельцев имущества.

Если у вас украли велосипед, обратитесь в полицию. Телефон дежурной части УМВД России по Тюмени 291-600 или 02.

Оба фигуранта, совершившие семь краж, задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении них возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# велосипед , кража , полиция , УМВД России по Тюмени , УМВД России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:52 16.07.2019На Ямале тушат природный пожар на пятидесяти гектарах
10:30 16.07.2019В Ишиме утонул ребенок
10:28 16.07.2019ГИБДД: двое молодых людей разбились в ДТП на мотоцикле в Тюмени
10:08 16.07.2019Следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка в Югре