Тюменские полицейские обнаружили похищенные велосипеды, разыскиваются владельцы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семь велосипедов обнаружили сотрудники отдела полиции № 1 в Тюмени, работая по заявлениям о кражах транспортных средств от четырех жителей областного центра, сообщает региональное управление МВД России.

Полицейские установили одинаковый почерк преступлений. Кроме того, стражам правопорядка удалось получить записи с камер видеонаблюдения, тогда и стало очевидно, что преступления совершены двумя неизвестными.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сыщики задержали злоумышленников. Ими оказались ранее судимые безработные местные жители 40 и 49-лет. Мужчины похищали велосипеды из подъездов жилых домов, а затем сдавали их в комиссионные магазины. Полученные деньги они тратили на личные нужды.

Все похищенные велосипеды удалось изъять и вернуть законным владельцам. Во время следствия установлены еще три похищенных транспортных средства, они также изъяты из магазинов. Стражи правопорядка ищут владельцев имущества.

Если у вас украли велосипед, обратитесь в полицию. Телефон дежурной части УМВД России по Тюмени 291-600 или 02.

Оба фигуранта, совершившие семь краж, задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении них возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.