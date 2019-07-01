Тюменцы зарядились энергией на Городской площади

| Фото: из группы "Спортивный заряд" во ВКонтакте | Фото: из группы "Спортивный заряд" во ВКонтакте

Утреннюю зарядку в рамках проекта "Спортивный заряд" тюменцы сделали под девизом "Заряжаемся сами – заряжаем окружающих" на Городской площади 16 июля, сообщают организаторы.

15 минут упражнений на все группы мышц провела тренер сети фитнес-клубов Аthletic Gym Юлия Мустафина.

Напомним, "Спортивный заряд" ждет тюменцев по вторникам и пятницам в 8 часов 30 минут на восьми площадках города:

- у управы Ленинского административного округа города Тюмени (ул. Мельникайте, 74);

- у управы Центрального административного округа (ул. Новгородская, 10);

- СК "Строймаш" (ул. Мельничная, 1);

- у спортивного клуба "Мир борьбы" (ул. Беляева, 33, строение 1);

- на Городской площади (у администрации города Тюмени, ул. Первомайская, 20);

- МАУ ДО ДЮЦ "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 140-а);

- МАУ ДО ДЮСШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2-б).

В выходные разминки проходят в трех парках. В экопарке Затюменский по субботам зарядки будут начинаться в 12 часов, а по воскресеньям – в 9 утра. В Гилевской роще и в сквере Комсомольский каждые субботу и воскресенье тренировки стартуют в 12 часов.

Более подробно с местом проведения и расписанием разминок можно ознакомиться на портале "Тюмень – наш дом" и в группе "Спортивный заряд" во ВКонтакте.