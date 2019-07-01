В Тюменской области снизился уровень подростковой преступности

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

На 9,6 % снизился уровень подростковой преступности в Тюменской области в первом полугодии 2019 года, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В регионе зарегистрировано 233 преступления, совершенных несовершеннолетними, что на 9,6 % (или на 25 преступлений) меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Снижение уровня подростковой преступности зарегистрировано на территории Тюмени – на 3,8%, Ишима – на 50%, а также в шести муниципальных районах и Заводоуковском городском округе.

На прежнем уровне осталась подростковая преступность в Вагайском, Уватском районах, а также в Ялуторовске.

Ни одного преступления не совершено несовершеннолетними в Армизонском, Аромашевском, Сладковском и Омутинском муниципалитетах.

На 16,7 % уменьшилось количество совершенных подростками краж (с 143 до 119), в четыре раза – преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (с 20 до пяти).

Одновременно возросло число совершенных несовершеннолетними грабежей (с 22 до 32), угонов (с 13 до 17) и разбоев (с 2 до 3).

Самыми распространенными преступлениями среди несовершеннолетних по-прежнему остаются кражи, их 119, или каждое второе криминальное деяние. 40 краж совершено подростками из торговых центров и магазинов, 35 из них - в Тюмени.

На втором месте – грабежи – их 32, или каждое седьмое преступление. Объектом преступных намерений в большинстве случаев были сотовые телефоны. Значительная часть таких преступлений зарегистрирована в Тюмени и Тобольске.

На третьем месте – угоны. Семь из 17 угонов совершены подростками ночью.

Прокуратура области совместно с правоохранительными органами и заинтересованными региональными ведомствами продолжит работу по профилактике правонарушений несовершеннолетних.