Победителя соревнований по пожарно-прикладному многоборью назвали в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Команда специализированной пожарно-спасательной части во главе с руководителем дежурной смены, лейтенантом внутренней службы Александром Перепенда, победила на соревнованиях по пожарно-прикладному многоборью среди дежурных караулов подразделений 32-го отряда федеральной противопожарной службы, сообщает Главное управление МЧС России по региону.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

На втором месте - команда 13-й пожарно-спасательной части во главе с начальником караула, старшим прапорщиком внутренней службы Денисом Черноскуловым. Третье место заняла команда 67 пожарно-спасательной части во главе с ее начальником, старшим лейтенантом внутренней службы Романом Турбиным.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В программу соревнований традиционно вошли боевое развертывание отделения с установкой автоцистерны на водоем, подачей ствола "Б" по ручным пожарным лестницам комбинированным способом в четвертый этаж учебной башни с проведением самоспасания. Состоялись также боевое развертывание отделения с установкой автоцистерны на пожарный гидрант, подачей трех стволов ГПС-600 при заборе пенообразователя от посторонней емкости, подъем по автолестнице в окно 4-го этажа учебной башни и спасение пострадавшего при помощи спасательной веревки, скоростное маневрирование на пожарном автомобиле, пожарная эстафета.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Подводя итоги, начальник отряда Евгений Катков отметил, что состязания прошли на хорошем уровне.

"Личный состав подразделений пожарно-спасательного гарнизона показал отличные результаты. Следующая цель – победа на областных соревнованиях".