Семья Степановых призвала россиян принять участие в строительстве главного храма ВС России

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Семья Степановых призвала россиян принять участие в строительстве главного храма Вооруженных Сил РФ, сделав пожертвование.

Напомним, что Степанова Епистимия Фёдоровна — солдатская мать, девять сыновей которой погибли в годы Великой Отечественной войны.

"Воплощается в жизнь замысел по созданию духовного центра, объединяющего военнослужащих, ветеранов, молодежь и все наше общество вокруг богоугодной, патриотической идеи защиты Родины. Храмовый комплекс – это символ многовековой истории подвига Российского воинства во славу Отечества, - говорится в обращении потомков Епистимии Фёдоровны Степановой. - Мы призываем вас отдать дань уважения и памяти воинам, спасшим Отечество от порабощения и мир от коричневой чумы фашизма, внести добровольные пожертвования на счет специально созданного благотворительного фонда "Воскресение" (fondvos@yandex.ru) или SMS - сообщением на короткий номер 3443 слово "Армия".

Благотворительный фонд "Воскресение" напоминает, что в России продолжаются мероприятия общероссийской патриотической акции "Сердце солдатской матери". Акция стартовала в марте 2018 года в городе Тимашевске Краснодарского края, где проживала Степанова Епистимия Фёдоровна.

О строительстве главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Идея получила благословение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России. Храм будет иметь несколько престолов, центральный будет наименован в честь главного христианского праздника — Воскресения Христова, остальные будут посвящены небесным покровителям видов и родов Вооруженных сил.

Возведение храма будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций. Для сбора пожертвований создан благотворительный фонд "Воскресение". Храмовый комплекс планируется возвести на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" ко дню 75-летия Победы.