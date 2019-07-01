Молодые специалисты ЛУКОЙЛа прокачали свои навыки в Тюмени

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VIII Летняя выездная сессия в рамках проекта "Академия молодого инноватора" ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" прошла на базе зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в Тюмени. В течение нескольких дней специалисты из ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" и ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" решали кейсы по разработке месторождений, участвовали в деловых играх, готовили и представляли свои проекты. В составе жюри - руководство и эксперты предприятий – участников сессии.

Как рассказал председатель жюри, заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию ООО "ЛУКОЙЛ - Инжиниринг" Виталий Авакумов, основная цель конкурса - выявить наиболее успешных молодых специалистов, сформировать кадровый резерв для руководящих должностей.

"Это восьмая по счету конференция. Практически все, кто участвовали в первой, сейчас занимают руководящие посты. Во время курса соревнований по разработке месторождения специалисты могут не только продемонстрировать свои профессиональные знания и умения, но и искусство выступления перед аудиторией. Этот навык актуален – компания активно принимает участие в различных выставках, форумах. Во время летней выездной сессии молодые специалисты получили возможность прокачать свои навыки", - уверен он.

Так, в ходе сессии работники приняли участие в комплексе командообразующих, обучающих и творческих мероприятий: деловой практикум на развитие лидерских качеств, практический курс по искусству публичных выступлений и креативный конкурс по созданию инновационных решений.

Сессия "Академия молодого инноватора" - это лишь одно из мероприятий, направленное на поддержку молодых талантливых специалистов. Молодые работники могут принять участие в конкурсе на лучшую техническую разработку, претендовать на звание "Лучший молодой специалист года ПАО "ЛУКОЙЛ", попробовать себя в проекте "Дублер".

"Мы развиваем науку и внедряем технологии, поэтому наши сотрудники принимают участие в конференциях, выставках, выступают с докладами. Мы гордимся тем, что в нашем составе больше 50% молодых работников. Благодаря сотрудничеству с ведущими вузами растим для себя специалистов. Во время стажировки ребята знакомятся с руководителями, рабочим процессом. За два года учебы в магистратуре на базовых кафедрах они успевают реально понять специфику деятельности предприятия", - пояснил Виталий Авакумов.

По итогам состязаний в творческом конкурсе в номинации "Артистичная команда" победил "ВолгоградНИПИморнефть", в номинации "Креативная команда" - "ЛУКОЙЛ – Инжиниринг" (г. Москва), самая остроумная команда – "ПермьНИПИнефть", самая сплоченная - "ЛУКОЙЛ Западная Сибирь", звание самой инновационной команды - у "КогалымНИПИнефть".

В состязаниях по разработке месторождений участники пяти регионов были разбросаны по разным командам. В итоге победила "Современная нефтяная компания". Ее директор, а в реальной работе специалист 2 категории отдела проектирования и анализа разработки морских месторождений ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" Ксения Пыркова считает, что главное участие, а победа – это приятный бонус.

"Мы все достойны победы, так как это была командная работа. Ребята очень быстро нашли общий язык, при этом каждый участник команды четко выполнял свою часть работы. В качестве директора выступала я впервые, но с такими сотрудниками работать одно удовольствие", - призналась она.

Напомним, что летняя выездная сессия в рамках проекта "Академия молодого инноватора" ежегодно проводится в регионах присутствия ЛУКОЙЛ-Инжиниринга. Мероприятие реализуется для развития личной эффективности и лидерских качеств работников, вовлечения творческих специалистов в инновационную деятельность предприятия, мотивации к высоким показателям работы и укрепления корпоративного духа. Ежегодно в сессии принимают участие более 50 молодых ученых и специалистов ЛУКОЙЛ-Инжиниринга и других организаций Группы "ЛУКОЙЛ" со всей России.

Екатерина Исаева