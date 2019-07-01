Россиянам рассказали о качественном и безопасном хлебе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 696 консультаций по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции оказано в период с 21 июня по 5 июля, сообщает Роспотребнадзор.

Наибольший интерес у граждан вызвали вопросы качества и безопасности продукции. Второе место занимают вопросы по теме информирования потребителей об адресах и контактах, куда необходимо обращаться после приобретения некачественного продукта. На третьем месте обращения, связанные с маркировкой хлебобулочных изделий и кондитерской продукции.

Управления Роспотребнадзора провели 67 проверок в 16 субъектах РФ. В суд направлено три материала о нарушениях санитарного законодательства.

При покупке хлебобулочных изделий важно знать:

- Хлеб и хлебобулочные изделия должны перевозиться в лотках, в специальных закрытых автомашинах или фургонах, оборудованных полками.

- Покупать хлебобулочные изделия стоит только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения данной продукции.

- Форма хлеба должна быть правильной – без вмятин, трещин, боковых наплывов. Хлеб должен быть хорошо пропечен, поэтому в мякише не должно быть комков или пустот, он должен быть эластичным и равномерно пористым.

- Покупая продукцию, следует внимательно читать этикетку. На упаковке обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации продукта.

- Рассчитывать объем покупаемой хлебной продукции только на очередной прием пищи или хотя бы на период, не превышающий сроки годности данного изделия.

- Не хранить хлеб в полиэтиленовых пакетах, лучше в воздухопроницаемой хлебнице или тканевом мешке.

- Если на корке появились малейшие признаки плесневения, не нужно такой хлеб употреблять в пищу.