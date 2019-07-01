Ямальские дороги и детские сады возводят бойцы тюменских стройотрядов

| Фото: Тюменский областной студенческий отряд | Фото: Тюменский областной студенческий отряд

На строительстве детских садов в Салехарде и дорожных объектов на трассе Салехард - Надым проводят 60-ю целину бойцы Тюменского студенческого строительного отряда "Универсал". Работодателем выступает строительное управление АО "Мостострой-11", сообщает Тюменский областной студенческий отряд.

Основная часть отряда занята на строительстве детских садов. Первое звено во главе с комиссаром Павлом Рюпиным строит детсад № 2 рядом с администрацией Ямала, а второе — во главе с командиром Дмитрием Полынским – детсад №3. Все ребята учатся в Тюменском индустриальном университете.

"Настрой у нас боевой, все стараются и берутся за любую работу. Мы выравнивали подвальное помещение, делали отсыпку щебнем, затем будем заливать пол бетоном. Также нас направляют на помощь стропальщикам и каменщикам. Работаем на высоте — замазываем швы между плитами перекрытий. Можно сказать, что мы изучаем тонкости работы на стройке с самых низов", — рассказал комиссар отряда Павел Рюпин.

| Фото: Тюменский областной студенческий отряд | Фото: Тюменский областной студенческий отряд

Бойцы Андрей Соколов и Никита Двинских заняты на дорожных работах трассы Салехард - Надым. На стройке они провели уже две недели, за это время прошли курс по технике безопасности, охране труда и получили первый производственный опыт.

"Трудимся бок о бок с рабочими, мастерами и начальником участка. Изучили множество аспектов строительства, осваиваем на практике специальности бетонщика, стропальщика, арматурщика, — рассказал боец ССО "Универсал", первокурсник СТРОИН Никита Двинских. – Мы проводили работы по гидроизоляции основных свай моста, работали на сооружении бетонных конструкций, вязали арматуру к ним, стропалили отдельные конструкции из металла, дерева, бетона и прочих материалов. Получили опыт работы компрессорными отбойниками, болгаркой, гидронасосами и прочим оборудованием".

| Фото: Тюменский областной студенческий отряд | Фото: Тюменский областной студенческий отряд

Коллега Никиты студент многопрофильного колледжа Андрей Соколов добавил, что живут бойцы в условиях, максимально приближенных к великим стройкам XX века.

"Мы выработали стойкость к суровым условиям Севера в виде несметного количества насекомых, проливных дождей длительностью более двух суток, испытали работу в +35 градусов жары, а в августе нас настигнут холода, возможно, выпадет снег, — рассказал Андрей Соколов. — Мы видели оленей, зайцев и даже медведя. А еще нашли пути великой 501 стройки, инициатором которой был Сталин".

Трудиться на Тюменском Севере бойцы ССО "Универсал" будут до 31 августа.