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Тюменский сельхозотряд признан лучшим по итогам проекта "Гигант"

Общество, 17:27 17 июля 2019

Тюменский областной студенческий отряд. | Фото: Тюменский областной студенческий отряд.

Лучшим по комиссарской работе признан Тюменский сельскохозяйственный отряд "Жизнь" на торжественном закрытии Межрегионального сельскохозяйственного трудового проекта "Гигант" в Краснодарском крае, сообщает Тюменский областной студенческий отряд.

Ребята из отряда "Жизнь" трудились в садах "Сад Гигант" на прореживании, прополке и сборе плодов черешни. В свободное от работы время бойцы принимали участие в мероприятиях и спевках.

Всего сформировано 32 студенческих отряда. Они трудятся на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, Ямало-Ненецкого округа, а также на всероссийских и межрегиональных трудовых проектах. В общей сложности, лето на "Целине" проводят 1 тыс. 155 молодых людей и девушек из 11 вузов и ссузов Тюменской региона.

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# проект , сельскохозяйственный отряд , студенческие отряды

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