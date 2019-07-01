Тюменский сельхозотряд признан лучшим по итогам проекта "Гигант"

| Фото: Тюменский областной студенческий отряд. | Фото: Тюменский областной студенческий отряд.

Лучшим по комиссарской работе признан Тюменский сельскохозяйственный отряд "Жизнь" на торжественном закрытии Межрегионального сельскохозяйственного трудового проекта "Гигант" в Краснодарском крае, сообщает Тюменский областной студенческий отряд.

Ребята из отряда "Жизнь" трудились в садах "Сад Гигант" на прореживании, прополке и сборе плодов черешни. В свободное от работы время бойцы принимали участие в мероприятиях и спевках.

Всего сформировано 32 студенческих отряда. Они трудятся на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, Ямало-Ненецкого округа, а также на всероссийских и межрегиональных трудовых проектах. В общей сложности, лето на "Целине" проводят 1 тыс. 155 молодых людей и девушек из 11 вузов и ссузов Тюменской региона.