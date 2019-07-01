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Отряды мэра в Тобольске очистили берег Иртыша

Общество, 14:54 17 июля 2019

www.kdmtob.ru | Фото: www.kdmtob.ru

Больше 50 мешков мусора собрали участники акции "Чистый берег" в микрорайоне Иртышский Тобольска.

Как сообщила специалист по связям с общественностью комитета по делам молодежи администрации города Светлана Радченко, в акции Центра реализации молодежных и профилактических программ участвовали 22 школьника, занятые в программе летнего трудоустройства "Отряды мэра".

"Их десятидневная рабочая смена началась 15 июля. До ее завершения 26 июля два сформированных отряда "Экологический десант" и "Речник" продолжат помогать в благоустройстве", - рассказала Светлана Радченко.

Подростки привели в порядок место на берегу Иртыша, где отдыхают и загорают тоболяки и гости города, очистили прилегающую территорию. Основная масса мусора - пластиковые и стеклянные бутылки, упаковки и пакеты от пищи.

Акция "Чистый берег" продолжится, кроме нее запланированы экологические десанты "Чистый микрорайон" и "Чистый цветник".

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Ирина Кургузова

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# отряды мэра , Тобольск , экология

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