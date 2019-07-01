Мошенник выманил у жительницы Голышманово более сорока тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жертвой мошенника стала жительница Голышмановского округа. Злоумышленник выманил у женщины более 46 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

Неизвестный по телефону представился сотрудником службы безопасности известного банка и сообщил, что с ее счета кто-то пытается похитить деньги. Женщина рассказала лжесотруднику, что карты банка у нее нет, но назвала данные имеющихся карт.

Звонивший убедил потерпевшую, что для предотвращения кражи необходимо продиктовать ему номера карт и пароли, которые придут на телефон в виде смс. Женщина сообщила все реквизиты с ее карт и средства были списаны.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.