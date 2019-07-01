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Смертью рабочего в Тюмени заинтересовались следователи

Происшествия, 14:10 17 июля 2019

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

После гибели 41-летнего электрогазосварщика, который ранее получил серьезную травму на территории цеха завода в Тюмени, возбудили уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Рабочий упал вместе с люлькой манипулятора при проведении строительных работ утром 12 июля. "Ему был причинен тяжкий вред здоровью. В тот же день мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу № 2. От полученных травм он скончался 14 июля", — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

Место происшествия уже осмотрели следователи. Необходимую документацию изъяли, очевидцы опрошены. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Расследование дела продолжается.

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# следователи , уголовное дело

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