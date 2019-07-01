Соревнования рыбаков и хозяек прошли в Заводоуковском городском округе

| Фото: Федерация рыболовного спорта Тюменской области | Фото: Федерация рыболовного спорта Тюменской области

Соревнования по ловле рыбы, праздничный концерт и конкурсы среди хозяек прошли в с. Старая Заимка Заводоуковского городского округа в ходе программы "Царь-рыба", сообщает администрация муниципалитета.

Владыка морей Нептун приветствовал рыбаков на Марковском пруду, где состоялись соревнования по ловле рыбы "Ловись, рыбка, большая и маленькая". В номинации "За первую пойманную рыбу" награду получил Игорь Титов, за самый большой улов премировали Виктора Зеленского, "Самой рыбацкой семьей" признана семья Саляевых.

Концерт подарили жителям села творческие коллективы районного центра культуры и досуга, исполнив знакомые песни о родном крае и водной стихии.

На тематических площадках развернулись мастер-классы, конкурсы для детей и взрослых. Прошла дефиле - презентация семейных команд "Своя тельняшка ближе к телу": участники, продемонстрировав свои наряды, показали сплоченность, ловкость и мастерство в конкурсных заданиях.

Хозяйки села представили блюда на кулинарном конкурсе "Рыбный пир". Елена Радченко, Наталья Вишнякова и Ирина Тарасова получили дипломы первой, второй и третей степени соответственно.

По итогам конкурса "Моя Золотая рыбка" победу праздновали разделившие первое место Анна Радченко и Ксения Титова, второе место досталось Ирине Тарасовой и Розалине Аптулаевой.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес семьи Тупицыных, угостивших всех желающих вкусной ухой по рецепту Петра I.