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Ямальцу предъявили обвинение в развращении собственной дочери

Происшествия, 16:43 17 июля 2019

из группы "СУ СКР по ЯНАО" во ВКонтакте | Фото: из группы "СУ СКР по ЯНАО" во ВКонтакте

36-летнему жителю Тазовского района, совершившему насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней дочери, предъявили обвинение, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

По данным следствия, в июле в одном из сел Тазовского района пьяный 36-летний отец совершил "насильственные действия сексуального характера" в отношении несовершеннолетней дочери. О произошедшем девочка, которой не исполнилось и 14 лет, рассказала матери. Женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Мужчина заключен под стражу. Он признал вину.

"В отношении потерпевшей проводятся реабилитационные мероприятия, в том числе амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Девочке оказывается психологическая помощь", — добавили в ведомстве.

Обстоятельства преступления устанавливаются. Расследование дела продолжается.

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# дети , следователи , уголовное дело

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