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Пьяный житель Вагая поехал за сигаретами на угнанном тракторе

Происшествия, 14:47 18 июля 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Жителя села Вагай задержали за угон трактора. На рабочей технике нетрезвый тракторист поехал за сигаретами в ближайший магазин, сообщает УМВД Тюменской области.

Во время ночного дежурства инспекторы ДПС остановили трактор. За рулем сельхозтехники находился мужчина 1978 года рождения. Сотрудники полиции попросили водителя предъявить документы, в том числе и путевку на выезд трактора. Документов у тракториста не было, кроме того, мужчина был пьян.

Выяснилось, что житель села Вагай работал трактористом у индивидуального предпринимателя. В тот день он задержался на работе. Употребив спиртное, мужчина решил съездить в магазин за сигаретами и воспользовался трактором.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение транспортным средством".

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# Вагай , трактор , угон

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