За убийство пенсионеров уралец получил пожизненный срок

| Фото: СУ СК РФ по Свердловской области | Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Пожизненное лишение свободы получил житель Свердловской области за убийство двоих пенсионеров и разбой в Краснотурьинске. Его подельник проведет в колонии строго режима 15 лет, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

Следствие и суд установили, что 2 июля 2018 года подсудимый пришел в квартиру по улице Карпинского с целью продажи бытовых товаров. Воспользовавшись невнимательностью пожилой хозяйки, он похитил ее паспорт и сберегательную книжку.

Через два дня его приятель предложил совершить нападение на двух пенсионеров, проживавших по улице 8 Марта. У 85-летней женщины и 79-летнего мужчины, по его сведениям, имелись денежные сбережения и ценное имущество.

В состоянии алкогольного опьянения сообщники пришли к пожилым людям и представились продавцами товаров. С ножом они напали на открывшую дверь хозяйку. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. После этого они расправились с ее мужем. Из квартиры злоумышленники похитили 400 тыс. рублей и ювелирные изделия.

Приговором суда одному из обвиняемых назначено пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Его подельнику — 15 лет колонии строгого режима.