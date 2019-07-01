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Тюменский центр "Эксперт" учит родителей и педагогов общаться с особыми детьми

Общество, 14:25 18 июля 2019

pixabay.com

Особым детям – особый подход. Это звучит просто и понятно, но на деле оказывается гораздо сложнее. Специфику работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, тюменские родители и педагоги постигают в учебно-практическом центре "Эксперт" в рамках проекта "Школа развития детей с ОВЗ".

"Зачастую у детей не стоит каких-то особенных диагнозов в раннем возрасте, но иногда вы понимаете, что к ребенку необходим особый подход, а вам нужны особые знания. Причем знания комплексные, которые помогут глубже разобраться в проблеме и помогут вам быть во всеоружии. Пройдя обучение, вы будете более уверены в своих действиях по отношению к детям, сможете лучше помочь ребенку социализироваться, адаптироваться и достичь успехов", - пояснила руководитель учебно-практического центра "Эксперт" Марина Бакулина.

Проект реализуется в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". Специалисты помогают родителям, воспитывающим детей с ОВЗ, разобраться в диагнозе и в том, как он повлияет на жизнь ребенка. Участники курса узнают, как помочь ребенку развиваться, как адаптироваться в детском саду, получат рекомендации от нейропсихологов, логопедов и многое другое.

Программа направлена на семьи, в которых воспитываются дети с расстройствами аутистического спектра, детским церебральным параличом, задержкой психического развития, слабослышащие и гиперактивные дети.

В Школе проходят также обучение и педагоги, работающие с особыми детьми. По окончании проекта они смогут подать заявку на сдачу зачета и получения удостоверения повышения квалификации государственного образца по курсу "Особенности работы с детьми с ОВЗ".

Чтобы принять участие в проекте, родителям и педагогам нужно зарегистрироваться на портале https://expert-tmn.ru/.

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# воспитание , дети , дети-инвалиды , образование , особые дети

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