IT-аналитик оценил безопасность электронных паспортов

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Утечки данных с электронных паспортов россиян точно будут, но это произойдет не сразу. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

Напомним, вице-премьер правительства РФ Максим Акимов представил электронное удостоверение личности. Документ выглядит, как пластиковая карта размером с водительские права. На передней стороне есть фотография владельца и персональные данные. На обратной стороне есть буквенный и QR-коды, а также голографическое изображение владельца. Внутри карты находится чип для бесконтактного чтения. По словам Акимова, подделать такой документ очень дорого, а заблокировать его можно за несколько секунд.

Однако по мнению Владимира Ульянова, подделок избежать не удастся, поскольку нет полной защиты общей базы данных электронных паспортов.

"Утечки персональной информации постоянно происходят и в коммерческих компаниях, и в государственных структурах. Когда появится такая огромная база со всеми данными, включая биометрические, такая утечка станет проблемой. Представьте, что такая база попадет к злоумышленникам? Надо понимать, что вероятность этого довольно высока, но произойдет не в первые один-два месяца. Представьте, какое количество людей будет иметь доступ к этой базе. Вероятность того, что среди них будет человек, который ее захочет украсть информацию, есть", - считает аналитик.

Когда именно электронные паспорта полностью заменят бумажные – пока неизвестно. Вице-премьер Акимов заявил, что выдавать такие документы начнут в тестовом режиме уже в июле 2020 года. Ожидается, что через два года после этого прекратится выдача классических удостоверений личности.