Юбилею Тюменской области посвятили выставку в научной библиотеке

| Фото: ТОНБ им. Менделеева | Фото: ТОНБ им. Менделеева

Книжно-иллюстративная выставка "Тюменская область: страницы истории" посвящена 75-летнему юбилею Тюменской области, который пройдет 14 августа, сообщает Тюменская областная научная библиотека.

Выставка состоит из разделов, посвященных автономным округам, районам, городам большой Тюменской области.

| Фото: ТОНБ им. Менделеева | Фото: ТОНБ им. Менделеева

На ней представлены книги историков и краеведов Вадима Гриценко, Анатолия Омельчука и других тюменских авторов, а также издания благотворительного фонда "Возрождение Тобольска" из серии "Тобольск и вся Сибирь". Это не только интереснейшие по своему историко-краеведческому содержанию альманахи, но и шедевры полиграфического искусства.

| Фото: ТОНБ им. Менделеева | Фото: ТОНБ им. Менделеева

Среди современных изданий можно выделить книги: "Историю создают люди: Тюменская область в цифрах и фотографиях", "Сибирь на все времена", "Тюменская эпоха России".

Читатели библиотеки смогут познакомиться с новыми краеведческими книгами по истории края, с книгами, рассказывающими об удивительной и разнообразной природе Тюменской области, регионе, где сходятся арктическая тундра и северная тайга.