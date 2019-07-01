Тюменский алиментщик забаррикадировался от приставов в машине

| Фото: УФССП России по Тюменской области | Фото: УФССП России по Тюменской области

Полтора часа прятался в своей машине тюменец, задолжавший бывшей супруге 260 тыс. рублей по алиментам на содержание сына, сообщает областная служба судебных приставов.

Как отметили в ведомстве, женщина еще находится в декретном отпуске и воспитывает мальчика одна, дохода не имеет. После развода она подала иск на алименты в суд в надежде на порядочность отца ребенка. Но денег, так и не дождалась.

Судебные приставы выяснили, что должник-алиментщик не бедствует - у него в собственности новый дом и внедорожник Volkswagen Touareg, а также процветает бизнес по грузоперевозкам.

Но когда они прибыли к мужчине, тот, открыв ворота и увидев людей в форме, с криками бросился в припаркованный во дворе автомобиль и забаррикадировался. Только через полтора часа трусость мужчины прошла и он все же покинул свое убежище.

Приставы намеревались арестовать внедорожник должника и увезти его на спецстоянку для дальнейшей реализации и выплаты женщине средств. Но тюменец позвонил своему брату, чтобы тот привез нужную сумму. В считанные часы тот оплатил всю сумму долга своему племяннику, что составило 260 тыс. рублей.