В трех поселениях Упоровского района отметили День села

| Фото: Администрация Пятковского сельского поселения | Фото: Администрация Пятковского сельского поселения

День села отметили жители трех сельских поселений Упоровского района: Пятковского, Буньковского и Коркинского.

Пятковцы включили в праздничную программу фестиваль "Пятковская ушица" - коллективы администрации, местной амбулатории и совета ветеранов приготовили блюда по уникальным рецептам, подготовили творческие номера. Отведать уху мог каждый желающий.

"Мы решили не придавать первому фестивалю конкурсную основу, команды просто представляют свои кулинарные и творческие способности. Готовились к фестивалю и готовили уху с удовольствием. Всем жителям наша идея понравилась. Надеюсь, в следующем году мы проведем его снова, пригласив к участию другие организации, молодые семьи", - рассказала глава поселения Татьяна Давыденко.

Медики не ограничились рыбным супом и приготовили для односельчан полезные фиточаи, провели консультации по вопросам здоровья, желающим измерили вес и давление.

Традиционно торжественная часть празднования Дня села началась с вручения главой благодарственных писем администрации поселения, их получили семь жителей. Отметили и тех, кто зарегистрировал брак ( с начала года в поселении образовалось пять семейных пар), и молодых родителей (за полгода родились 13 новых жителей, в том числе пара двойняшек). В конкурсно-развлекательной части мероприятия прошла викторина на знания о родном крае, посвященная 75-летию Тюменской области.

| Фото: Администрация Пятковского сельского поселения | Фото: Администрация Пятковского сельского поселения

В Коркино к празднованию 335-летия подвели итоги традиционного конкурса благоустройства придомовых территорий. В числе лучших домовладельцев отметили 18 жителей. Первое в конкурсе и табличку "Дом образцового содержания" завоевала Татьяна Туманова. Также чествовали пятерых юбиляров, отметивших 80 и 90 лет - им вручили памятные подарки. Кроме того, благодарственные письма вручили артистам художественной самодеятельности, руководителям Коркинского детского сада и Одинского сельского клуба за активное участие учреждений в конкурса по благоустройству и жизни села.

На 305-летие Буньково съехались жители всех шести деревень поселения. Делегации представили свой населенный пункт, подготовили концертные номера, накрыли столы, чтобы угостить земляков. Выступления приготовили также организации – детский сад, школа, совет ветеранов. Как рассказала глава поселения Елена Шумайлова, женщины и дети выступили в конкурсе детских колясок, а мужчины – в конкурсе мотоблоков. Много участников и зрителей собрала спортивная эстафета.

Ирина Кургузова