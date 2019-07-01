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Двух пьяных водителей задержали сотрудники ГИБДД на сплошной проверке в Тюмени

Происшествия, 11:47 19 июля 2019

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двух водителей в состоянии опьянения отстранили от управления транспортом в результате сплошной проверки автомобилистов на трезвость, которая прошла на ул. Алебашевской в Тюмени с 6 часов 30 минут до 8 часов 19 июля, сообщает региональная ГИБДД.

Сотрудники полка ДПС ГИБДД отстранили от управления девушку, показания алкотестера которой составили 0,36 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, и мужчину, у которого прибор показал 0,54 мг алкоголя.

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"Один водитель ехал за рулем, будучи лишенным права управления автомобилем, один - без водительского удостоверения, один - без документов. Четырех автомобилистов привлекли к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, одного - за нарушение правил перевозки детей, семь — за другие различные нарушения”, — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

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# алкогольное опьянение , водители , пьяная езда

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