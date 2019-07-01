Тоболяки узнали о структуре КВН от Шухратбека Маматахунова

| Фото: Дворец "Пионер" | Фото: Дворец "Пионер"

Руководитель студенческой лиги КВН ТюмГУ, администратор региональной лиги КВН "ЗАПСИБ" Шухратбек Маматахунов выступил в Школе социально-активной молодежи 17 июля, сообщает администрация Тобольска.

Эксперт рассказал о структуре КВН, о том, как попасть в лигу и какой должна быть команда.

Шухратбек поделился историей о начале своего творческого пути. КВНом он увлекался со школьных лет и продолжил заниматься им в студенческие годы. С тех пор, с каждым годом все больше погружался в эту деятельность. Сейчас Шухратбек на профессиональном уровне занимается организационной работой, связанной с КВН, а также обучает других.

Эксперт приехал в Тобольск, чтобы заинтересовать молодежь этим направлением. КВН – это не просто веселье и шутки, но и деятельность, которая приносит пользу тем, кто ею занимается.

"Мне КВН помог в жизни: тренирует тебя не бояться людей, сцены, учит говорить и публично выступать. КВН позволяет снять зажимы – голосовые, актерские и, конечно, учит тебя правильно шутить!" - рассказал Шухратбек Маматахунов.