  • 19 июля 201919.07.2019пятница
  • USD62,8286
    EUR70,6068
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер юго-восточный

Библиотекари зовут тюменцев на секретный летний практикум

Общество, 19:09 19 июля 2019

из группы "Библиотека на Червишевском тракте г.Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из группы "Библиотека на Червишевском тракте г.Тюмень" во ВКонтакте

Секретный летний практикум "Люди в городе Т." начнется на площади у информационно-библиотечного центра для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) в Тюмени 20 июля в 15 часов, сообщают организаторы.

Жителей микрорайона ждут творческие и спортивные мастер-классы, консультации, знакомства, концертная программа, игротека, фотозона. Очередная встреча в рамках летнего проекта для любителей чтения и отдыха развернется у фонтана.

Вход на интерактивную площадку свободный.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мастер-классы , молодежь , отдых

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:42 19.07.2019Тюменские росгвардейцы посвятили шахматный турнир генералу Комаровскому
19:31 19.07.2019Русский трейлер фильма "Лучший стрелок 2" с Томом Крузом вышел на Youtube
19:09 19.07.2019Библиотекари зовут тюменцев на секретный летний практикум
18:58 19.07.2019Жителям Голышманово спасатели напомнили о безопасности на воде