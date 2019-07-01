Библиотекари зовут тюменцев на секретный летний практикум

| Фото: из группы "Библиотека на Червишевском тракте г.Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из группы "Библиотека на Червишевском тракте г.Тюмень" во ВКонтакте

Секретный летний практикум "Люди в городе Т." начнется на площади у информационно-библиотечного центра для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) в Тюмени 20 июля в 15 часов, сообщают организаторы.

Жителей микрорайона ждут творческие и спортивные мастер-классы, консультации, знакомства, концертная программа, игротека, фотозона. Очередная встреча в рамках летнего проекта для любителей чтения и отдыха развернется у фонтана.

Вход на интерактивную площадку свободный.