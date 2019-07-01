Прием пластика пройдет на ЭКО-точке в Тобольске

| Фото: "Тобольские предприятия СИБУРа" во ВКонтакте | Фото: "Тобольские предприятия СИБУРа" во ВКонтакте

Акция "ЭКО-точка" в рамках проекта "Вторая жизнь пластика" пройдет в Тобольске 20 июля.

Прием пластиковых бутылки (маркировкой "ПЭТ" объемом до пяти литров) для дальнейшей переработки пройдет на территории школы № 17 (микрорайон 7а) с 11 до 12 часов.

Организатор проекта - компания СИБУР - приготовила подарки для горожан, которые соберут и принесут больше всего ПЭТ-бутылок. Также на ЭКО-точке будет действовать креативная фотозона, пройдут мастер-класс по "выращиванию" яблок, конкурс детского граффити, викторина и экологический боди-арт.

Как сообщила специалист пресс-службы Тобольских предприятий СИБУРа Елена Лейтнер, с начала 2019 года уже прошло три таких акции в разных микрорайонах города. "В них приняли участие 250 жителей. Ими было собрано 435 кг ПЭТ-бутылок. Во время каждой акции выбирали по весу сданного пластика определяли трех победителей. До конца августа планируем провести еще пять ЭКО-точек", - рассказала Елена Лейтнер.

Напомним, проект направлен на популяризацию раздельного сбора и переработки пластиковых отходов. За время действия с 2017 года его участники в Тобольске собрали и отправили на переработку более трех тонн вторсырья.

| Фото: "Тобольские предприятия СИБУРа" во ВКонтакте | Фото: "Тобольские предприятия СИБУРа" во ВКонтакте

Ирина Кургузова