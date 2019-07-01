  • 19 июля 201919.07.2019пятница
  • USD62,8286
    EUR70,6068
  • В Тюмени 26..28 С 3 м/с ветер восточный

Вахтовик из Беларуси утонул в водоеме на Ямале

Происшествия, 17:49 19 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проверка по факту гибели 35-летнего вахтовика из Беларуси на воде в Новом Уренгое организовали следователи, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по ЯНАО.

По предварительным данным, 18 июля компания рабочих–вахтовиков отдыхала на берегу заболоченного водоема, не предназначенного для купания, в южной части Нового Уренгоя. Нетрезвый 35-летний гражданин Республики Беларусь отплыл от берега и начал тонуть. Товарищи помогли мужчине выбраться из водоема. При повторной попытке искупаться он утонул.

Место гибели мужчины уже осмотрели следователи. Назначен комплекс судебных экспертиз, очевидцев опрашивают. "В посольство Республики Беларусь направляется уведомление о произошедшей трагедии", - заключили в ведомстве.

По итогам проверки примут процессуальное решение.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# проверка , следователи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:49 19.07.2019Вахтовик из Беларуси утонул в водоеме на Ямале
15:16 19.07.2019Доверчивая северянка лишилась крупной суммы денег
14:54 19.07.2019Межрегионального наркокурьера задержала тюменская полиция
14:10 19.07.2019Тюменца, напавшего на продавца в магазине, задержали