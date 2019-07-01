Вахтовик из Беларуси утонул в водоеме на Ямале

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проверка по факту гибели 35-летнего вахтовика из Беларуси на воде в Новом Уренгое организовали следователи, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по ЯНАО.

По предварительным данным, 18 июля компания рабочих–вахтовиков отдыхала на берегу заболоченного водоема, не предназначенного для купания, в южной части Нового Уренгоя. Нетрезвый 35-летний гражданин Республики Беларусь отплыл от берега и начал тонуть. Товарищи помогли мужчине выбраться из водоема. При повторной попытке искупаться он утонул.

Место гибели мужчины уже осмотрели следователи. Назначен комплекс судебных экспертиз, очевидцев опрашивают. "В посольство Республики Беларусь направляется уведомление о произошедшей трагедии", - заключили в ведомстве.

По итогам проверки примут процессуальное решение.